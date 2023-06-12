Минобороны РФ подписало со спецназом «Ахмат» контракт в рамках приказа о добровольцах
Фото: [© РИА Новости / Виктор Антонюк]
В Российской Федерации в рамках приказа о добровольцах подписан первый контракт. Это сделано с чеченским добровольческим отрядом спецназа «Ахмат». Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, 10 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал приказ о назначении порядка прохождения службы в российских добровольческих организациях.
Как отметили замначальника Генштаба Министерства обороны РФ РФ Алексей Ким и руководитель Российского университета спецназа Адам Дашаев, меры социальной поддержки и защиты будут распространяться как на самих добровольцев, так и членов их семей.
«Состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом «Ахмат», подготовленным Российским университетом специального назначения. Надеемся, в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет в ежедневном режиме внимательно следить за расследованием уголовного дела о разрушении Каховской ГЭС.