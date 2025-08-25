Подразделения войск «Восток» освободили населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Об успехе солдат Вооруженных сил России рассказали в пресс-службе оборонного ведомства. Соответствующие данные появились в телеграм-канале в понедельник, 25 августа, в 12:08 по московскому времени. Дополнительная информация о завершенной операции не уточнялась.

