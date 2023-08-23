Минобороны РФ подтвердило атаку трех украинских БПЛА на Москву и Подмосковье

В российском оборонном ведомстве проинформировали, что два из атаковавших Москву дрона сбиты средствами ПВО в небе над территориями Можайского и Химкинского районов Подмосковья.

Там уточнили, что обошлось без пострадавших.

«23 августа с.г. в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве», - сообщило МО в своем аккаунте в соцсетях.

Третий украинский БПЛА, как добавили в Минобороны, был подавлен средствами РЭБ. После чего дрон утратив управление врезался в строящееся здание столичного бизнес-квартала «Москва-Сити». Там также обошлось без пострадавших.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о сбитом ПВО на западе Московской области в Можайском районе украинском беспилотнике.