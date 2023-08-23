Собянин сообщил о сбитом ПВО в Подмосковье украинском беспилотнике

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о работе столичной системы ПВО. По его словам, этой ночью на столицу была предпринята очередная попытка атаки беспилотниками со стороны Украины.

Ранее в сети появились фото и видео взрывов в «Москва-Сити». Очевидцы делятся в социальных сетях снимками и роликами взрывов, прогремевших несколько минут назад в районе столичного бизнес-квартала. На одном из них видно, как идет густой дым.

«Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», - написал Собянин в соцсетях.

Второй украинский беспилотник попал в строящееся здание в столичном бизнес-квартале, добавил мэр.

Также стало известно, что столичные аэропорты временно перестали принимать и не отправлять самолеты. Об этом проинформировал ТАСС со ссылкой на авиационные службы Москвы и области.