Минобороны РФ подтвердило ликвидацию украинского БПЛА над Московской областью

В Минобороны России сообщили, что силами ПВО под Москвой вечером воскресенья, 19 ноября, был осуществлен перехват украинского беспилотного аппарата самолетного типа.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о сбитом в небе над подмосковной Электросталью летевшем в сторону столицы украинском боевом дроне.

«19 ноября в 23:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что в ходе произошедшего обошлось без пострадавших и разрушений на земле.