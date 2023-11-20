Минобороны РФ подтвердило ликвидацию украинского БПЛА над Московской областью
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В Минобороны России сообщили, что силами ПВО под Москвой вечером воскресенья, 19 ноября, был осуществлен перехват украинского беспилотного аппарата самолетного типа.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о сбитом в небе над подмосковной Электросталью летевшем в сторону столицы украинском боевом дроне.
«19 ноября в 23:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — заявили в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что в ходе произошедшего обошлось без пострадавших и разрушений на земле.