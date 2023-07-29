Минобороны РФ подтвердило уничтожение пункта управления ВСУ в Днепропетровске

Ранее в СМИ появилась информация, что российские военные поздно вечером в пятницу, 28 июля, нанесли точный ракетный удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске (переименован киевским режимом в Днепр в 2016 году). Также этот факт подтвердил позже президент Украины Владимир Зеленский.

«Цель ударов достигнута» , - говорится в сообщении российского министерства.

Также в МО добавили, что российская армия ликвидировала под Запорожьем пункт управления бригады ВСУ.

«В районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

Кроме того, в районе Запорожья ракетным ударом уничтожен склад топлива украинской воинской группировки войск ВСУ «Запорожье».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский после удара ВС РФ по Одессе потребовал от Запада еще больше систем ПВО.