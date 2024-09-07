Минобороны РФ показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ

Российские войска уничтожили опорный пункт и артиллерийский расчет ВСУ на донецком направлении. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлен успешный исход операции, проведенной российскими войсками на донецком направлении.

На кадрах видно, как украинский военнослужащий пробирается по окопу к опорному пункту ВСУ. Вскоре по этому укреплению наносит удар беспилотник. Также российские военные обнаружили и поразили артиллерийский расчет украинских сил, укрывавшийся в лесополосе.

Минобороны подтвердило уничтожение данных объектов на донецком участке фронта. Однако точные потери противника не раскрываются.

Ранее Минобороны РФ назвало цели атак на Полтаву и Львов.