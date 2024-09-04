Минобороны назвало цели атак на Полтаву и Львов

В Полтаве атакован объект, где готовили специалистов и операторов дронов для ВСУ под наблюдением иностранных инструкторов, в то время как во Львове удары пришлись на предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщило Минобороны РФ.

Министерство заявило, что все цели ударов были успешно поражены.

Также президент Украины Владимир Зеленский информировал, что 3 сентября две баллистические ракеты попали в Институт телекоммуникаций и больницу в Полтаве.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила в Telegram, что под удар попали бойцы 128-й бригады ВСУ во время построения.

По данным «Украинской правды» на утро 4 сентября, в результате атак погибли 53 человека и ранены 298.

Ночью и утром 4 сентября сообщалось о взрывах во Львове вблизи главного железнодорожного вокзала: пострадали до 25 человек, три человека погибли — такие данные предоставил глава военной областной администрации Максим Козицкий.

Мэр Львова Андрей Садовой добавил, что обломки ракеты упали также на территории международного аэропорта.

Российское военное ведомство подчеркивает, что удары направлены исключительно на военные и энергетические объекты Украины и их инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в Донецке после атаки ВСУ на рынок.