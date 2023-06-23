Минобороны РФ: Ракетные склады ВСУ были уничтожены высокоточным оружием

В ходе боевых действий ночью, 23 июня, пострадали места хранения ракетного оружия военнослужащих Украины. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа»

В ночь с четверга на пятницу ВС Российской Федерации удалось достичь намеченной цели. Ею являлось уничтожение складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины.

В своих социальных сетях Министерство обороны подтвердило данную информацию. Также, согласно ей, групповой удар был нанесен российскими военнослужащими. Они использовали оружие с высокой точностью. Как известно, все цели поражены.

К тому же, ведомство подчеркнуло, что в числе уничтоженных ракет противника были несколько произведенных заграницей. Несмотря на это, российские артиллеристы справились с задачей.