Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , наибольшая часть из них на Украину была доставлена из Польши. Согласно данным, полученным от Министерства обороны Российской Федерации, в их числе насчитывается не менее 2600 бойцов.

По статистике, начиная с февраля предыдущего года, на территорию Украины официально прибыли, как минимум, 11 000 наемных бойцов из 84 стран. Как уже говорилось выше, наиболее многочисленными оказалась группа польских наемников.

Сразу после них идут Канада и США, которые отправили со своей стороны почти 1000 человек. Далее расположилась Грузия с более, чем 800 бойцами. А Румыния с Великобританией направили не менее 700, причем, из каждой страны.

По некоторым данным, погибли почти 5 тысяч иностранцев, которые сражались, будучи на стороне ВСУ.