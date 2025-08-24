Минобороны РФ заявило об освобождении населенного пункта Филия

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Военнослужащие группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Филия в Днепропетровской области. Соответствующее заявление Министерство обороны России распространило в воскресенье, 24 августа 2025 года. Сообщение ведомства было опубликовано в телеграм-канале ведомства в 12:10 по московскому времени.

Согласно официальному сообщению, населенный пункт перешел под контроль российских подразделений в результате наступательных действий. Информация о возможных потерях или подробностях операции не уточняется.

