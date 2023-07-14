Минобороны РФ сообщило об украинской мине, плавающей в Черном море

Как пишет KP.RU , командование Черноморского флота решило предупредить мореходцев о дрейфующей с прошлого года серьезной морской опасности.

Выяснилось, что в северо-западной части Черного моря была обнаружена бесконтрольно плавающая уже около года морская мина, принадлежащая ВМС Украины. Этой информацией поделилось Минобороны Российской Федерации. Ведомство посчитало нужным сделать соответствующее предупреждение для моряков.

Также об опасности предупредило командование Черноморского Военно-морского флота РФ. По некоторым данным, такая мина может быть там не одна. Это произошло из-за безответственности и непрофессионального отношения к своей работе Военно-морских сил Украины. В связи с этим судоходству грозит большая опасность.