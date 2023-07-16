Минобороны РФ: сразу семь военных беспилотников киевского режима атаковали Севастополь

Под утро воскресенья, 16 июля, в районе Севастополя российскими военными и флотом пресечена попытка украинских войск осуществить при помощи двух безэкипажных катеров и семи БПЛА несколько терактов.

Как проинформировали в российском оборонном ведомстве, в ходе отражения атаки два украинских дрона были уничтожены, еще пять потерпели крушение после подавления средствами РЭБ.

«Кроме того, в северной части Черного моря были обнаружены и уничтожены огнём из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ», - уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ударить по атомным станциям на Украине за возможную атаку на Смоленскую АЭС.