Минобороны РФ: у западного побережья Крыма уничтожены два украинских БПЛА

В ночь на воскресенье, 17 сентября, в районе часа ночи украинские боевики предприняли очередную попытку атаковать Крымский полуостров при помощи беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Там пояснили, что попытка Киева совершить преступную террористическую атаку по объектам на территории Крыма была пресечена российскими системами ПВО и РЭБ. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа у западного побережья полуострова Крым», - сообщили в Минобороны в соцсетях.

Напомним, в Подмосковье системы ПВО отразили атаку вражеского беспилотника на Москву. О произошедшем проинформировал в своем аккаунте в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.