Минобороны РФ: вражеский дрон попытался атаковать Брянскую область

Российскими системами ПВО пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку при помощи БПЛА по объектам на территории России, сообщило Министерство обороны РФ.

В ходе ежеминутного мониторинга обстановки в небе у границ России вражеский дрон был зафиксирован и сбит, уточнили в оборонном ведомстве.

«Дежурные системы ПВО уничтожили дрон самолетного типа над Брянской областью», - проинформировали в пресс-служба Минобороны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом ПВО в Истринском районе Подмосковья вражеском БПЛА.