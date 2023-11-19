Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 200 военных на Краснолиманском направлении

Как пишет RT , о потерях противника рассказал Александр Савчук. Он же отметил и тот факт, что свыше двадцати украинских артиллерийских расчетов были подавлены Вооруженными силами России.

На странице российского оборонного ведомства в социальных сетях выложена новая публикация. К ней прикрепили видеоролик, в котором начальник пресс-центра группировки «Центр» и сделал соответствующее заявление.

По словам Савчука, украинские военные потеряли в районе Торского участка на Краснолиманском направлении до 200 человек, а также три пикапа и две боевые бронированные машины.

Напомним, ранее Минобороны РФ подтвердило ночную атаку на Москву украинского ударного дрона. Он был замечен в небе в районе часа ночи и сбит силами ПВО.