Минобороны РФ подтвердило ночную атаку на Москву украинского ударного дрона
В Министерстве обороны России проинформировали о том, что в районе часа ночи в небе над Московской областью силами ПВО был сбит украинский беспилотник.
В российском оборонном ведомстве добавили, что вражеский беспилотный летательный аппарат ликвидировали над территорией Богородского городского округа Подмосковья.
«19 ноября в 01.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - написало Минобороны в соцсетях.
О повреждениях на земле и пострадавших от падения обломков дрона не сообщается.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал в своем аккаунте в соцсетях об очередной попытке ВСУ атаковать Москву при помощи беспилотника. Инцидент произошел в районе полуночи, 19 ноября.
Перед этим сообщалось, что в Киеве в настоящее время очень неспокойно, украинскую столицу атакуют ударные беспилотники.