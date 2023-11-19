Минобороны РФ подтвердило ночную атаку на Москву украинского ударного дрона

В Министерстве обороны России проинформировали о том, что в районе часа ночи в небе над Московской областью силами ПВО был сбит украинский беспилотник.

В российском оборонном ведомстве добавили, что вражеский беспилотный летательный аппарат ликвидировали над территорией Богородского городского округа Подмосковья.

«19 ноября в 01.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - написало Минобороны в соцсетях.

О повреждениях на земле и пострадавших от падения обломков дрона не сообщается.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал в своем аккаунте в соцсетях об очередной попытке ВСУ атаковать Москву при помощи беспилотника. Инцидент произошел в районе полуночи, 19 ноября.

Перед этим сообщалось, что в Киеве в настоящее время очень неспокойно, украинскую столицу атакуют ударные беспилотники.