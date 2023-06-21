Минобороны РФ заявило, что Киев предпринял попытку нападения трех беспилотников на Подмосковье

Стало известно о том, что киевский режим намеревался совершить террористический акт в Московской области. Соответствующие сведения обнародовало Министерство обороны Российской Федерации. Этой новостью поделилось издание «Экономика сегодня»

Согласно информации, поступившей от ведомства, Вооруженные силы Украины использовали дроны, которые должны были нанести удар по объектам на территории Подмосковья. Как выяснилось, данная попытка была успешна пресечена выведением из строя всех трех беспилотников самолетного типа.

До этого Андрей Воробьев, являясь губернатором Московской области, написал в социальных сетях, что два БПЛА упали недалеко от военного склада рядом с Наро-Фоминским городским округом.