Минобороны РФ заявило о полете двух ракетоносцев Ту-95МС над Японским морем
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Как сообщает KP.RU, двумя стратегическими ракетоносцами Ту-95МС был совершен плановый полет над нейтральными водами Японского моря.
Он был довольно продолжителен (более шести часов), и, что важно, проведен в абсолютном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Экипажи самолетов Су-30СМ, а также Су-35С ВКС России были заняты обеспечением истребительного сопровождения ракетоносцев Ту-95МС.
В прошлом они уже демонстрировали впечатляющие летные навыки, выполнив даже 13-часовой полет над нейтральными водами Берингова моря, что у побережья Аляски.
К слову, важно отметить, что подразделения дальней авиации тогда не только выполнили плановый полет, но и успешно провели дозаправку топливом прямо в воздухе. Это свидетельствует о высокой профессиональной подготовке летных экипажей и их способности выполнять сложные маневры в воздухе.