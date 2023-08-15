Минобороны РФ заявило о полете двух ракетоносцев Ту-95МС над Японским морем

Он был довольно продолжителен (более шести часов), и, что важно, проведен в абсолютном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Экипажи самолетов Су-30СМ, а также Су-35С ВКС России были заняты обеспечением истребительного сопровождения ракетоносцев Ту-95МС.

В прошлом они уже демонстрировали впечатляющие летные навыки, выполнив даже 13-часовой полет над нейтральными водами Берингова моря, что у побережья Аляски.

К слову, важно отметить, что подразделения дальней авиации тогда не только выполнили плановый полет, но и успешно провели дозаправку топливом прямо в воздухе. Это свидетельствует о высокой профессиональной подготовке летных экипажей и их способности выполнять сложные маневры в воздухе.