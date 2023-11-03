Минобороны: российская ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду

Киевский террористический режим поздно вечером, 2 ноября, предпринял попытку атаковать инфраструктурные объекты на приграничной с Украиной территорией Белгородской области.

Как проинформировали в российском Минобороны, попытка как и многие предыдущие, оказалась неудачной. Вражеский дрон был сбит в небе боевыми расчетами ПВО.

«2 ноября около 23.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что разрушений на земле и пострадавших не зафиксировано.