Минобороны: российский солдат в одиночку заставил бежать 12 штурмовиков ВСУ

Замкомандира взвода из Бурятии Иван Калашников в одиночку обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что героизм Калашников проявил во время атаки украинских солдат на один из опорных пунктов. Там пять российских бойцов сражались против 12 военнослужащих ВСУ.

«Один из бойцов вышел вперед, чтобы вести прицельный огонь, пока его товарищи работали с флангов. Своим мастерством и бесстрашием они обратили противника в бегство», — заявили в Минобороны.

За свой поступок Калашников получил Золотую Звезду Героя России, его товарищей наградили орденами Мужества.

Ранее мы рассказывали, что российский боец закрыл собой товарищей, а сам погиб под обстрелом ВСУ. Николай Токарев — российский боец. Он был одним из тех парней, которые запоминаются улыбкой на лице и лучиками в глазах. Он не боялся ответственности, вел людей за собой, да и погиб, спасая раненых товарищей на передовой. О том, каким он был, нам рассказали учителя, друзья и мама бойца.