Минобороны США признало Россию острой угрозой в киберпространстве

«Россия остается острой угрозой для Соединенных Штатов в киберпространстве. Россия предприняла усилия по оказанию пагубного влияния против США с целью манипулирования и подрыва доверия к выборам. В кризисной ситуации Россия готова запустить схожие кибератаки против США, наших союзников и партнеров», — приводится в документе.