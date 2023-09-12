Минобороны США признало Россию острой угрозой в киберпространстве
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Российская Федерация способна на проведение кибератак против Вашингтона и, таким образом, представляет серьезную угрозу для США в сфере цифрового пространства, приводится в официальном заявлении Пентагона.
Согласно опубликованному на сайте оборонного ведомства документу, Россия якобы продолжает активно совершенствовать свои навыки в «шпионаже, влиянии и проведении кибератак в отношении США».
«Россия остается острой угрозой для Соединенных Штатов в киберпространстве. Россия предприняла усилия по оказанию пагубного влияния против США с целью манипулирования и подрыва доверия к выборам. В кризисной ситуации Россия готова запустить схожие кибератаки против США, наших союзников и партнеров», — приводится в документе.
Ранее западные СМИ сообщили, что Госдеп и Пентагон давят на президента США Джо Байдена, заставляя отправить Киеву дальнобойные ATACMS.