Увольнение главы «Роскосмоса» Борисова: почему это произошло и что известно о новом директоре госкорпорации

Юрий Борисов и его путь в «Роскосмосе»

Главой Роскосмоса Борисов стал в июле 2022 года. До этого он занимал посты в правительстве России и был заместителем председателя правительства, отвечая за военно-промышленные вопросы. На посту Юрий Борисов концентрировался на нескольких ключевых направлениях: восстановление имиджа отрасли, укрепление отношений с внешними партнерами и улучшение внутренней координации. Также Борисов работал над развитием российской орбитальной станции и продвигал проект возвращения к автоматизированным миссиям на Луне.

Причиной его увольнения могли стать неопределенности с реализацией проекта Национального космического центра в Москве, сообщает РБК. Источник, знакомый с ситуацией в госкорпорации рассказал, что проект возводится на территории ГКНПЦ им. Хруничева. В связи с ростом стоимости строительства, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов — пояснил источник проблему.

Кроме того, большинство сотрудников корпорации вовсе не знали об отстранении Юрия Борисова. Новость дошла до коллег только утром. А руководитель общественной организации Союз энтузиастов освоения космического пространства «Советский космос» Максим Цуканов отметил, что новость стала для него сюрпризом. Кроме того, Цуканов подчеркнул, что при Борисове «мы начали наконец возвращать себе лунные проекты».

Фото: [ Росавтодор ]

Чем отличился новый глава «Роскосмоса»

Дмитрий Баканов — занимал должность министра транспорта России с апреля 2022 года. Однако до назначения на пост, он имел богатый опыт работы в данной области, занимая различные должности в крупных транспортных компаниях и государственных учреждениях, связанных с развитием транспорта и логистики. Баканов также известен своей активной позицией в вопросах автоматизации и цифровизации транспортного сектора.

В 2011 году нынешний глава «Роскосмоса» работал президентом компании Спутниковая система «Гонец», которая являлась единым оператором по системам связи, вещания и ретрансляции госпорпорации «Роскосмоса», с 2019 года Баканов перешел в Минтранс на пост главы департамента цифровой трансформации, а в 2022 стал заместителем министра. С 6 февраля 2025 года Дмитрий Баканов занимает должность генерального директора госкорпорации «Роскосмос».

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