Минобороны Украины рассказало, чему военные учатся в Испании
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
Министр обороны Украины рассказал, чему военнослужащих учат в Испании. Подробности сообщило РИА Новости.
По словам Алексея Резникова, украинские военные обучаются в Испании вести бой в городских условиях и работать на бронетранспортере М113. Также ВСУ обучат проходить «огневой коридор». Для обучения военных имитируют реальные боевые условия.
Как сообщил глава украинского минобороны, тренировки военных проходят в специальном центре в Толедо. Программа направлена на обучение планированию и проведению тактического боя в городах. Также известно, что возможности Испании позволят обучить две тысячи украинских солдат за год.