Минобороны Украины рассказало, чему военные учатся в Испании

По словам Алексея Резникова, украинские военные обучаются в Испании вести бой в городских условиях и работать на бронетранспортере М113. Также ВСУ обучат проходить «огневой коридор». Для обучения военных имитируют реальные боевые условия.

Как сообщил глава украинского минобороны, тренировки военных проходят в специальном центре в Толедо. Программа направлена на обучение планированию и проведению тактического боя в городах. Также известно, что возможности Испании позволят обучить две тысячи украинских солдат за год.