Минобороны уточнило порядок вручения повесток призывникам

Министерство обороны России разъяснило порядок вручения повесток призывникам в рамках весеннего призыва 2025 года. Об этом пишет РБК.

Как уточнили в Минобороны, традиционные бумажные повестки сохраняют юридическую силу и будут по-прежнему вручаться лично либо направляться заказными письмами с уведомлением.

Дополнительно граждане, подлежащие призыву, получат электронные уведомления через портал «Госуслуги», а в Москве — также через городской портал Mos.ru. Однако, как подчеркивают в Минобороны, цифровой формат не отменяет необходимость получения бумажной повестки, а лишь дополняет существующую систему оповещения.

Весенний призыв 2025 года проходит в соответствии с установленными нормами. Молодые люди, получившие повестку, обязаны явиться в военкомат в указанный срок. В случае неявки к ним могут быть применены меры административной или уголовной ответственности в зависимости от обстоятельств.

Специалисты отмечают, что такая система информирования позволяет повысить прозрачность и эффективность процесса призыва. Введение цифровых уведомлений упрощает взаимодействие граждан с военными ведомствами, но окончательное подтверждение явки по-прежнему фиксируется по бумажным документам.

Ранее президент России подписал указ о весеннем призыве на военную службу.