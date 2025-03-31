Президент России подписал указ о весеннем призыве на военную службу

Президент России Владимир Путин поставил подпись в указе, согласно которому весенний призыв на военную службу продлится с 1 апреля по 15 июля. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовой информации.

Согласно распоряжению российского лидера, призыв граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет продлится с 1 апреля по 15 июля. Указ действует в отношении лиц, которые не находятся в запасе и попадают под Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Всего призваны будут 160 тыс. человек.

Ранее предлагали не призывать на срочную службу бойцов, которые до этого по контракту принимали участие в специальной военной операции.