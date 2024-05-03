Минобороны: в Крыму продолжаются поиски военных, унесенных в море

Поиски троих военнослужащих из крымской воинской части, пропавших после того, как их унесло в море на резиновой лодке, продолжаются. Соответствующее заявление сделали представители Южного военного округа, их слова передает издание «Лента.ру» .

Представители Минобороны подтвердили информацию о том, что пропавшие вышли в море на весельной лодке 30 апреля, но из-за плохих погодных условий, не смогли справиться с управлением.

После обнаружения их пропажи, командование приняло соответствующие меры, уверили представители. Уточняется, что военнослужащих начали искать спустя полчаса после пропажи. Спасатели МЧС РФ помогли с поисками и вышли в море на моторной лодке, подчеркнули в МО.

Спустя почти 4 часа поисков, с целью расширения районов поиска была привлечена воздушная техника Черноморского флота и МЧС, рассказали в ведомстве. В темное время суток были также дополнительно привлечены 3 катера Черноморского флота. Поиски продолжаются в настоящее время, заключили в ЮВО.