В субботу, 1 февраля, вечером Вооружённые силы Украины совершили военное преступление, нанеся ракетный удар по интернату в городе Суджа. Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.

Цель этой провокации — отвлечь внимание мировой общественности от жестоких действий, которые были совершены киевским режимом в населённом пункте Русское Поречное Курской области, как отметили в Министерстве обороны России.

«Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны», — приводится в публикации.

В результате атаки ВСУ по гражданскому объекту, в очередной раз проявилась террористическая и бесчеловечная сущность тех, кто находится у власти в Киеве, — добавляется в сообщении Министерства обороны.

Об ударе ВСУ по школе-интернату в Судже также сообщил военкор Александр Коц. Он добавил, что Киев сейчас пытается возложить ответственность за произошедший удар на Россию. Коц подчеркнул, киевский режим это сделал, чтобы отвлечь мировую общественность от зверств боевиков в Русском Поречном под Курском.