Минобороны выложило песню Юты «Русские», которую вырезал из эфира Первый канал

Новая песня российской исполнительницы Юты (Анна Осипова) «Русские» опубликована в Телеграм-канале Минобороны РФ. Как подчеркивается в комментарии к ролику певицы, стихи и музыка Юты «наполнены величием русского духа».

В министерстве обороны отметили, что Юта неоднократно выступала с концертами в зоне проведения специальной военной операции и не понаслышке знакома с условиями на передовой.

«В каждом слове, в каждой ноте — мощная поддержка российских военнослужащих, которые ее, безусловно, ощущают», — говорится в публикации.

В тексте также приводится мнение самой исполнительницы, которая подчеркивает, что русские — это не просто этническая принадлежность, а образ жизни и связь с великой страной.

«Русские — это не только национальность. Сегодня и татары, и чуваши, и чеченцы сражаются за Отечество. Все они — русские, а значит, победители!» — отметила Юта.

Ранее сообщалось, что в праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества, Первый канал не включил в эфир песни «Русские» в исполнении Юты и «Небо славян» в исполнении SHAMAN. Это вызвало резонанс в ряде Телеграм-каналов и сообществ в социальных сетях.

Представители медиа, в свою очередь, объяснили, что отсутствие песен связано с рабочим процессом и невозможностью вставить полную версию праздничного концерта в 18-часовые новости и воскресную программу «Время». Но почему вырезали именно песни «Русские» и «Небо славян», в медиа не уточнили.