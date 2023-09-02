Минобрнауки сообщил о назначении Ажгиревича ректором МАДИ

В трудовой деятельности Артема Ажгиревича особое внимание обращалось на общественные, научные, а также политические направления.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации выложило на странице в социальный сетях новую запись. В ней говорится о том, что Артем Ажгиревич занял должность ректора МАДИ (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет).

Также стоит отметить, что он награжден несколькими медалями, почетной грамотой и даже удостоен звания «Почетный машиностроитель». Такой опытный специалист с огромным бэкграундом определенно внесет полезный вклад в работу МАДИ и станет примером для подражания.

Больше о заслугах Ажгиревича Артема Ивановича можно прочитать, перейдя в агентство «РИА Новости».