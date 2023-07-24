Минпромторг готов скорректировать запрет на закупку иностранных аппаратов ИВЛ

В Минпромторге заявили о готовности внести коррективы в предложение о запрете закупки иностранных аппаратов ИВЛ для государственных больниц и клиник. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» .

Соответствующее заявление поступило после того, как в ведомство обратилось несколько отечественных благотворительных фондов. С внесенными корректировками, будет разрешена закупка аппаратов, необходимых для домашнего пользования больным с редкими заболеваниями. За исключением этого, позиция Минпромторга остается неизменной.

В конце прошлого месяца ведомством был обнародован проект о запрете поставок импортных ИВЛ аппаратов.

Недавно стало известно о том, что РЭО создадут систему сбора просроченных лекарств для физлиц.