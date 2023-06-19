Минпромторг прогнозирует более миллиона продаж новых авто в России в 2023 году

Заместитель главы российского Минпромторга Альберт Каримов выразил свою уверенность в том, что объем продаж новых автомобилей в России достигнет количества 1 миллиона к концу 2023 года.

Он сообщил, что по итогам первого полугодия уже выходит половина миллиона, и логично предполагает, что в 2023 будет достигнут миллионный объем.

Накануне представители отечественного «АвтоВАЗ» сообщили о том, что в планах находится запуск производства на заводе «Лада Санкт-Петербург». За этот год там планируется выпустить до 10 тысяч экземпляров модели X-Cross 5.

Ранее Ассоциация европейского бизнеса сообщала, что за первое полугодие 2023 года в России было продано около 228 тысяч автомобилей. Цифра оказалась на 26% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.