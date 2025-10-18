Минпромторг разъяснил, кто не пострадает от изменений в утильсборе

Минпромторг России сообщил, что новые изменения в расчетах утилизационного сбора для автомобилей, скорее всего, не затронут импортеров, которые успели произвести оплату до вступления новых правил в силу. По данным ведомства, анализируется возможность переноса сроков внедрения новшеств. Эту инициативу поддерживает первый вице-премьер Денис Мантуров, который поручил проработать варианты отсрочки, сообщает КП .

Документ с поправками был опубликован на портале regulation.gov.ru в сентябре 2025 года. Согласно нововведениям, утилизационный сбор должен был зависеть от типа и объема двигателя автомобиля, а также от его мощности. Для частных лиц, ввозящих автомобили с двигателем мощностью менее 160 л. с. для личных нужд, предусматривался льготный коэффициент.

Особое внимание в Министерстве уделили запросу Алексея Репика, главы «Деловой России», который обратился к вице-премьеру с просьбой отсрочить введение новых параметров. Репик указал на логистические проблемы с доставкой автомобилей, оплаченных до введения новых правил, и предложил предоставить дополнительные сроки для завершения таможенного оформления.

В ответ на обращение, секретариат Мантурова сообщил, что работа над предложением по отсрочке продолжается. В Минпромторге пообещали учесть различные аспекты, включая сроки поставки и оплаты автомобилей, заказанных в разных странах.

