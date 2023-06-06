Минпромторг сформирует систему учета производства и использования метанола

Минпромторг разработал законопроект, который позволит государству регулировать производство, продажу и использование метанола на рынке. Об этом пишет ТАСС .

Основанием для разработки нового закона послужило массовое отравление некачественным сидром в Нижегородской, Самарской и Ульяновской областях. Федеральный закон введет новые требования к обороту метилового спирта. Таким образом число изготовителей и продавцов метанола снизится.

Также в ведомстве подчеркнули, что законопроект позволит создать систему, при которой будет вестись строгий учет производимых объемов метилового спирта, его продажи и дальнейшего использования в производстве продукции.