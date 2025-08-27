Минпросвещения не станет переводить учителей в Max принудительно

Переход учителей на национальный мессенджер Max не будет принудительным. При этом в Минпросвещения уверены, что система образования перейдет на него максимально быстро благодаря удобству и защищенности данных. Об этом сообщает ТАСС.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планирует принудительно переводить педагогов на использование отечественного мессенджера Max. По его словам, решение должно быть добровольным, однако у платформы есть серьезные преимущества, которые оценят пользователи.

Кравцов отметил удобный интерфейс и, что ключевое, высокий уровень защиты персональных данных. Именно эти факторы, как ожидается, станут основной причиной для быстрого и естественного перехода образовательной системы на национальный сервис. Министерство уже рекомендует родителям и учителям начать использовать Max.

Ранее сообщалось о том, что в День знаний россиян ожидает аномальная погода.