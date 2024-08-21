Минсельхоз совместно с Минблаго запускают акцию в парках Подмосковья

Уже с завтрашнего дня в четырнадцати парках Подмосковья начнут работу мобильные офисы Госветслужбы в рамках совместной акции Министерства сельского хозяйства и продовольствия совместно с Министерством благоустройства Московской области.

Владельцы домашних животных смогут прямо во время прогулки в парке зарегистрировать питомца с внесением данных в единую региональную базу, квалифицированные специалисты установят безопасный для здоровья животного микрочип, при необходимости вакцинируют и расскажут о правилах ухода.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных подчеркнул, что регистрация и чипирование домашних животных — основа их безопасности. В случае, если питомец потерялся, именно с помощью специального микрочипа и единой базы данных, куда занесена информация о животном и владельце, вернуть его обратно к хозяину можно будет быстрее, а своевременное вакцинирование защитит от нежелательных заболеваний.

Специалисты Госветслужбы уточняют, что процедура чипирования абсолютно безопасная для четвероногих друзей, а сам микрочип достаточно маленький, не доставляет дискомфорта и действует всю жизнь питомца. Сама процедура доступна каждому, оплатить необходимо только сам микрочип, стоимость которого составляет чуть более трехсот пятидесяти рублей, а внесение в базу будет абсолютно бесплатным. Дополнительно можно прямо на месте вакцинировать своего питомца от бешенства российской вакциной «Рабикан», это тоже совершенно бесплатно.

Уже завтра выездные офисы Госветслужбы будут работать в 2 парках Подмосковья: с 16 до 19 часов в парке «Городской лес» в Домодедово, с 17 до 20 часов в ЦПКиО «Парк Мира» в Мытищах. Актуальный список парков в городских округах, а также часы работы мобильных офисов можно узнать на официальном сайте.