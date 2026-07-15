Минсельхоз запускает «МедиаПоле» для авторов о сельской жизни

В России объявили о начале заявочной кампании на Национальную премию в области информационных проектов, посвященных теме села. Награда носит название «МедиаПоле» и реализуется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Организатором выступает Министерство сельского хозяйства РФ. Ключевая задача конкурса — оказать поддержку тем, чьи материалы рассказывают о загородной жизни в стране.

Претендовать на победу вправе россияне старше 18 лет. Это могут быть владельцы блогов, штатные и внештатные корреспонденты, учащиеся высших и средних учебных заведений, а также молодые профессионалы, чья работа связана с выпуском медиапродуктов.

Победителям вручат денежные сертификаты для дальнейшего продвижения их творческих проектов и памятные подарки от аграрного ведомства. Суммарный призовой фонд конкурса равен 5 миллионам рублей.

Дедлайн подачи заявок установлен на 30 сентября. Судейская коллегия, куда войдут признанные специалисты медиаотрасли, определит 120 участников, вышедших в финал. В октябре для них проведут двухдневное деловое мероприятие: финалисты смогут лично пообщаться с ведущими экспертами индустрии и посетить крупнейшие медийные площадки страны.

Ознакомиться с подробными условиями и подать заявку можно на официальном сайте медиаполе.рф, а также в социальных сетях премии, во ВКонтакте и MAX.