Правша или левша? Новое исследование вызывает сомнения, что за ведущую руку отвечает именно мозг

Ведущая рука может быть не настолько жестко запрограммированной особенностью мозга, как считалось ранее, пишет ScienceAlert. Неврологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Джонса Хопкинса предположили, что праворукость или леворукость во многом формируется годами практики.

Обычно доминирование одной руки объясняют тем, что одно из полушарий мозга лучше контролирует движения. Но авторы новой работы в PNAS решили проверить другую версию и выяснили: преимущество появляется потому, что человек всю жизнь тренирует одну руку для сложных задач — письма, работы с инструментами и выполнения точных движений.

Для эксперимента правшей попросили написать букву A и цифру 8 сначала рукой, а затем локтем с закрепленной на нем ручкой. Если бы преимущество было жестко заложено в мозге, правый локоть должен был бы писать заметно лучше левого. Но этого не произошло: участники одинаково плохо справлялись обеими сторонами.

Затем участников тренировали писать локтем — правым или левым. После практики качество письма улучшалось с обеих сторон. По мнению авторов, это говорит о важной роли опыта: рука кажется лучше работающей не только из-за особенностей мозга, а потому, что годами выполняет одни и те же сложные движения.