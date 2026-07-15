Жителям Подмосковья рассказали о международной премии имени Л. Н. Толстого за вклад в дело укрепления мира

Жителям Подмосковья рассказали о Международной премии мира имени Л.Н. Толстого за значительный вклад в дело укрепления мира. Фонд премии был утвержден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским Фондом мира и Российским военно-историческим обществом.

Премия присуждается за выдающиеся заслуги в деятельности, направленной на противодействие угрозе развязывания третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы; за весомый вклад в обеспечение всеобщей и равной безопасности на основе верховенства международного права, прекращение гонки вооружений, строительство многополярного и ненасильственного мира, укрепление взаимопонимания и сотрудничества между народами; за существенные достижения в области демилитаризации, демократизации и гуманизации международных отношений на основе общепринятых норм морали и права, в решении глобальных проблем современности; за активную миротворческую деятельность и неустанную борьбу в защиту прав и свобод человека.

Премия присуждается международным жюри, формируемым учредителями Фонда Международной премии мира имени Л. Н. Толстого из числа россиян и иностранных граждан, имеющих широкую международную известность и авторитет.

Соискателями премии могут быть отдельные лица, инициативные группы, национальные и международные общественные фонды, организации и движения; научные и исследовательские центры, институты и учреждения, учебные заведения. Самовыдвижение не предусмотрено. Инициаторы выдвижения вправе публично обсуждать предложенные ими кандидатуры на соискание премии.

Подробная информация о премии представлена здесь.