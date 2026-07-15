В поселке Селятино строят новую детскую площадку по нацпрограмме

В поселке Селятино у домов № 4А и 4Б обустраивают современную детскую площадку в рамках нацпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Сейчас рабочие укладывают цветной прорезиненный слой — он разделит пространство на отдельные функциональные зоны.

Ход работ проконтролировал заместитель начальника теруправления Селятино Александр Болошов: он провел встречу с представителем подрядчика, чтобы обсудить соблюдение сроков, качество материалов и надежность креплений.

На площадке разместят спортивную зону, горку, качели, пружинные качалки для малышей, а также лавочки и урны. Все конструкции будут отвечать актуальным требованиям безопасности.

После основных этапов подрядчик займется обустройством прилегающей территории — проложат удобные дорожки к площадке. Вскоре у местных жителей появится комфортное место для отдыха и активных игр с детьми.