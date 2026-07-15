Умер актер Скотт Брайс, сыгравший в сериале «Секс в большом городе»
Super.ru: не стало сыгравшего в сериале «Секс в большом городе» Скотта Брайса
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]
Американский актер Скотт Брайс, известный зрителям по ролям в сериалах «Секс в большом городе» и «Как вращается мир», ушел из жизни в возрасте 67 лет, передает Super. О смерти артиста сообщил его 18-летний сын Джексон Брайс.
По его словам, отец скончался в окружении близких после долгой и мужественной борьбы с онкологией. У Брайса остались супруга Джоди Стивенс и сын.
Онкологическое заболевание диагностировали у актера в октябре 2024 года. Врачи обнаружили рак пищевода и желудка третьей стадии, позже болезнь дала метастазы в головной мозг. Скотт прошел через сложное лечение, включая лучевую, химио- и иммунотерапию. Несмотря на усилия медиков и волю самого артиста, победить недуг не удалось.
Джексон Брайс рассказал, что отец до последних дней сохранял мужество, переносил боль с достоинством и верил в возможность выздоровления.
Скотт Брайс родился 6 января 1958 года в Нью-Йорке в актерской семье. Его мать Дороти Брайс была театральной артисткой, а отец Эд Брайс известен по роли Билла Бауэра в сериале «Направляющий свет». Широкую известность Скотту принесла роль Крейга в мыльной опере «Как вращается мир», где он снимался вместе с Мэг Райан и Фрэнком Руньоном. Позже он появился в эпизодических ролях в сериале «Секс в большом городе» и других проектах.
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