Акулы любят джаз и умеют считать: любопытные факты о древних хищниках океана

Акулы давно стали символом бездумной угрозы из океана, но на деле эти древние хищники намного сложнее, пишет BBC. Их предки пережили все пять крупнейших массовых вымираний на Земле, включая пермско-триасовую катастрофу, и за сотни миллионов лет эволюции приобрели удивительные способности.

Например, акулы могут учиться и различать абстрактные узоры, фигуры и звуки. Молодые серые бамбуковые акулы в экспериментах запоминали информацию о формах и оптических иллюзиях почти на год, а также отличали разные количества — например, три от пяти.

У некоторых акул обнаружился и неожиданный музыкальный вкус. В исследовании Университета Маккуори в Сиднее австралийских рогатых акул учили подплывать к определенному месту в аквариуме за наградой под аккомпанемент. С джазом эта связь срабатывала лучше, чем с классической музыкой.

Акулы также бывают гораздо социальнее, чем кажется. Серые рифовые акулы могут годами держаться одной компании, а молодые лимонные акулы учатся друг у друга искать пищу и избегать опасности. Ученые даже наблюдали двух больших белых акул, которые проплыли вместе около 6 тыс. км.

Есть у них и почти фантастические органы чувств. Акулы улавливают вибрации воды, слабые электрические поля и, вероятно, магнитное поле Земли. А специальные рецепторы помогают им почувствовать даже биение сердца добычи поблизости.