Площадка‑самолет в Наро‑Фоминске: почему ее открытие стало хорошей новостью для семей

В Наро‑Фоминске у дома № 73 на улице Шибанкова открыли обновленный детский игровой комплекс, выполненный в виде самолета — с кабиной пилота, салоном и крыльями. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

На площадке разместили горки, качели разных видов, «паутинку», карусели, спортивные элементы и песочную зону. Для безопасности уложили резиновое покрытие.

По словам заместителя главы Наро‑Фоминского округа Алексея Гусакова, эта площадка — одна из шести, которые планируют обустроить в округе. Комплекс возвели на месте объекта 2016 года — территорию выбрали сами жители.

Торжественное открытие сопровождалось праздничной программой: для ребят выступили вокалисты студии «Сюрприз» Дворца культуры «Созвездие» (руководитель — Ирина Родина), а начальник территориального управления Наро‑Фоминск Евгений Клюшкин угостил детей мороженым.

Местные жители положительно оценили обновление. Мама двоих детей Алла отметила, что отправила фото площадки супругу, который сейчас на СВО, чтобы он увидел перемены в городе. Бабушка Елена подчеркнула, что работы завершили оперативно, а резиновое покрытие особенно важно для малышей.