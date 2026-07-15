Капремонт школы №5 в Наро-Фоминске выходит на финишную прямую

В Наро-Фоминске капитальный ремонт общеобразовательной школы №5 выходит на завершающий этап. Совещание по вопросам реализации проекта провел глава муниципалитета Роман Шамнэ вместе с представителями администрации и подрядной организации. Участники встречи рассмотрели текущие задачи и дальнейшие планы.

Одним из ключевых вопросов стало благоустройство придомовой территории. Принято решение создать во дворе учреждения специализированную зону для практического изучения ПДД — с комплектом знаков, светофорным объектом и дорожной разметкой.

Программа обновления социальных объектов округа на текущий год включает не только эту школу. В перечне — капремонт дошкольного учреждения №22 в Апрелевке, детсада №2 на Школьной улице в Наро-Фоминске, коррекционной школы и первого корпуса школы №6 (второй корпус запланирован на следующий год).

В администрации подчеркнули комплексный подход: при выполнении работ обновлению подлежат не только сами строения, но и инженерные коммуникации, системы света и вентиляции, организуются современные учебные зоны. Реализация таких инициатив повышает уровень комфорта городской среды и соответствует современным стандартам безопасности образовательных учреждений.