Минстрой компенсирует 50% стоимости аренды жилья россиянам до 35 лет

Российский Минстрой компенсирует 50% аренды жилья для молодых россиян в возрасте до 35 лет.

Министерство будет выплачивать компенсацию в размере половины от стоимости аренды жилья для молодежи, копящей на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке. В Минстрое заявили, что каждый год в программе будет участвовать около 310 тысяч россиян.

Замглавы ведомства Никита Стасишин сообщил, что подробные условия для участия в программе вскоре будут известны. Сроки начала программы пока неизвестны.

Считается, что инициатива поможет молодежи и при этом не потребует больших трат бюджета. Отмечается, что программа положительно подействует на демографию и уровень жизни в стране. Но есть вероятность, что повышение спроса спровоцирует увеличение цен на жилье.