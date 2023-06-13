Минстрой РФ отметил успехи ЯНАО в комплексном подходе к развитию территорий

Спустя два года утроилось количество участков автономного округа, которые комплексно застраиваются. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа»

На сегодняшний день в арктическом регионе насчитывается порядка 19 кварталов, что застраиваются подрядчиками. Их площадь занимает 72 гектара земли. В рамках комплексного развития территорий (КРТ) площадь новостроек оцениваются в более, чем 300 тыс. квадратов.

Ямало-Ненецкий Автономный округ отныне включен в рейтинг КРТ, став при этом одним из лидеров по региону. Также в него вошли Москва и девять других субъектов Российской Федерации. Эту информацию уточнила пресс-служба главы автономного округа.

Комплексное развитие территорий подразумевает осуществление сноса домов, которые признаны аварийными и устаревшими. Это делается с целью дальнейшей застройки и благоустройства.