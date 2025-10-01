Скоро без паспорта? В России запустят систему, которая узнает возраст покупателя по лицу

До конца ноября в супермаркетах начнет работу сервис, позволяющий подтвердить возраст покупателя с помощью биометрических данных.

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, данное нововведение коснется приобретения алкогольной и табачной продукции, а также других товаров, ограниченных к продаже несовершеннолетним.

По словам официальных представителей, использование биометрии станет надежным способом предотвратить продажу энергетических напитков детям и подросткам.

Пилотный проект будет запущен в одной из розничных сетей, с последующим расширением на другие магазины. Параллельно аналогичную систему готовятся внедрить в вендинговые аппараты, начиная со столичных фитнес-клубов. По мнению разработчиков из Центра биометрических технологий, это сделает процесс обслуживания клиентов более быстрым и комфортным.

Для использования сервиса гражданам необходимо предварительно предоставить свои биометрические данные в Единую биометрическую систему (ЕБС).

