Минтранс Подмосковья: аварийность на дорогах региона в этом году снизилась

За семь месяцев этого года число аварий на дорогах Подмосковья сократилось на 6,4% в сравнении с прошлым годом, сообщили в областном Минтрансе. Еще на 7,4% сократилось количество раненых, всего за этот период было зафиксировано менее 2,1 тысячи аварий с погибшими и ранеными.