Минтранс Подмосковья: аварийность на дорогах региона в этом году снизилась
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
За семь месяцев этого года число аварий на дорогах Подмосковья сократилось на 6,4% в сравнении с прошлым годом, сообщили в областном Минтрансе. Еще на 7,4% сократилось количество раненых, всего за этот период было зафиксировано менее 2,1 тысячи аварий с погибшими и ранеными.
«По-прежнему самыми частыми видами ДТП с погибшими остаются столкновения транспортных средств — на них приходится 49% от общего числа аварий», — отметил зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
Среди частых видов ДТП оказались также наезды на пешеходов и съезды с дороги. Напомним, что в регионе проводится комплексная работа на опережение, чтобы предотвратить подобные аварии. Например, дороги обустраивают элементами безопасности разного вида и передислокации комплексов фотовидеофиксации.
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