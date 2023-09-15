Минтранс Подмосковья напомнил о необходимости соблюдать ПДД во дворе

Невнимательность участников дорожного движения может привести к ДТП и во дворах домов. О необходимости соблюдать ПДД на этой территории повышенной опасности жителям напомнил Минтранс Подмосковья.

Так, водителям посоветовали сохранять бдительность и не разгоняться во дворах, а также помнить, что пешеход на этой территории имеет приоритет. Кроме того, следует быть осторожными при парковке машины, потому что рядом могут быть дети, которых можно не заметить.

Пешеходам посоветовали смотреть по сторонам и не перебегать дорогу во дворе. Родителей призвали обязательно держать детей за руку. Помимо этого, гражданам напомнили о важности световозвращателей, которые помогут быть заметнее в вечернее время.