Минтранс Подмосковья напомнил жителям о правилах перевозки животных в общественном транспорте

Кошек, птиц, рептилий и других небольших животных в общественном транспорте можно переводить только в специальных клетках, сумках или переносках, напомнил пассажирам Минтранс Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что для бесплатного проезда размер ручной клади при этом не должен превышать 120 сантиметров, если перевозку осуществляют в трамваях и автобусах, и 180 сантиметров — в электричках и поездах МЦД.

Собак средних и крупных пород обязательно нужно переводить в наморднике и на коротком поводке, подчеркнули в министерстве. Стоимость проезда в этом случае будет зависеть от вида транспорта и расстояния. При этом на МЦД провоз животных осуществляется бесплатно при оформлении билета с нулевой стоимостью перед началом путешествия. Проезд для собак-поводырей, сопровождающих незрячих пассажиров, бесплатный без оформления билета.